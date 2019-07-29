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Orta Doğu'da koleksiyonların gözdesi Savatlı

Sanatçı Sami Savatlı, Nev Mekan Sahil'de gerçekleştirdiği sergisinde de büyük ilgi gören 6 eşsiz parçayı sanatseverlerin beğenisine sundu

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
Orta Doğu'da koleksiyonların gözdesi Savatlı

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Sami Savatlı'nın çağdaş bir yorumla hayata geçirdiği ve hat sanatından ilham aldığı eserleri Orta Doğu'da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, Sami Savatlı'nın renkleri ve işçiliğiyle göz dolduran yeni eserleri, Katarlı bir hayranının koleksiyonuna eklendi. Sanatçı, daha önce Suudi Kraliyet ailesinin de ilgisini çekerek sanat koleksiyonlarında yerini almıştı.

Savatlı, yeni koleksiyonunda yağlı boya, akrilik, mürekkep ve altını harmanlayıp 6 ayrı parçayı birleştirerek göz aldı. Geleneksel değerleri modernize ederek bugüne taşıyan sanatçı ve tasarımcı Sami Savatlı'nın yeni serisinden olan eserlerdeki yoğun işçilik ve detaylardaki zenginlik göze çarpıyor.

Sanat dalında adından sıkça söz ettiren Savatlı, Nev Mekan Sahil'de gerçekleştirdiği sergisinde de büyük ilgi gören 6 eşsiz parçayı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı, eserlerini Maçka'daki ofisinde sergilemeye devam ederken, aynı zamanda Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden misafirlerini ağırlayarak sanatını dünyaya duyuruyor.


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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
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