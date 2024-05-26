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Dünya Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'
Dünya

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'

Yeniakit Publisher
2024-05-26 23:03:00 -
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'

İsrail'in Filistinlileri kasten aç bıraktığını belirten Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgalcilerin bölgede krizi büyüterek yasadışı faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Safedi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Norveç başkanlığında ve Avrupa Birliği ev sahipliğinde düzenlenen Filistin konulu uluslararası ortaklar toplantısına katıldı.

Filistin yönetimine destek istedi

Safedi, Filistinlilere, insana yakışır bir yaşam olanağı sunabilmesi için Filistin yönetimine destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail hükümetine, iki devletli çözüme dayalı adil, kalıcı ve kapsamlı barışın tesis edilme şansını baltalayan yasa dışı ve tek taraflı uygulamalarını durdurması için baskı yapılması gerektiğini kaydeden Safedi, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani felaketin sona ermesini hedefleyen çabaların da yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Bakan Safedi, Gazze'nin tamamına hiçbir engel olmadan yeterli ve sürekli yardım girişi olmasının da zaruri olduğunu ifade etti.

Batı Şeria'nın patlamanın eşiğinde olduğuna işaret eden Safedi, Gazze'yi, Batı Şeria ve Kudüs'ten ayıran ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı ve adil barışın tesis edilmesini öngören plan dışındaki bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.
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"İsrail Filistinlileri aç bırakıyor"

İsrail'in, Filistin yönetimi için toplanan vergi gelirlerini teslim etmeyerek Filistin yönetiminin, maaşları ödeme kapasitesini olumsuz etkilediğini ve bu şekilde de Filistinlileri aç bıraktığını aktaran Safedi, şunları kaydetti:

"Bütün bu icraatlar gösteriyor ki; İsrail hükümeti, barışı tesis edecek fırsatları öldüren, iki devletli çözümü baltalayarak bölgedeki krizi büyüten ve bölge halkını barış ve emniyet içinde yaşama hakkından mahrum bırakan yasa dışı fiillerine devam ediyor."

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Bir siyonist usağı hergele daha ötmüş işte. Ulen ortadoğuda barış mı kalmış ki baltalansın.

Gültekin

ORTA DOĞU BARIŞINI YALNIZ İSRAİL DEĞİL, ABD, AB, İNGİLTERE VE DİĞER MALUM MEDENİ BATILI DEVLETLERİN HEPSİ ENGELLİYOR, NEDEN?, ÇÜNKÜ DÜNYANIN YER ALTI ZENGİNLİKLERİN KALBİ ORTA DOĞUDUR, BUNLAR HER ZAMAN YAPTIKLARI İŞ BULANIK SUDA BALIK AVLAMAKTIR VE ÖYLEDE DEVAM EDİYORLAR, SAĞ GÖSTERİP SÜREKLİ SOLDAN VURUYORLAR, BUNLARIN DOSTLUKLARINA ASLA GÜVENİLMEZ.
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