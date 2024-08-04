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Gündem Orta Doğu'da gerginlik artıyor! Hizbullah'tan katil İsrail'e harekat
Gündem

Orta Doğu'da gerginlik artıyor! Hizbullah'tan katil İsrail'e harekat

Yeniakit Publisher
2024-08-04 02:37:00 -

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in birçok bölgesine saldırı başlatarak çok sayıda füze fırlattı. İsrail Savaş uçakları, Hizbullah'ın saldırısı sonrası havalandı.

İsrail'in, Lübnan ve İran'daki suikast saldırıları sonrası Orta Doğu'da beklenen savaşın fitili ateşlendi.

HİZBULLAH, İSRAİL'E ÇOK SAYIDA FÜZE FIRLATTI

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in birçok bölgesine saldırı başlatarak çok sayıda füze fırlattı. İsrail Savaş uçakları, Hizbullah'ın saldırısı sonrası Lübnan'a harekat başlattı.

Çok sayıda İsrail savaş uçağı Lübnan’ı vurmaya başladı.

İsrail televizyonları Hizbullah'ın saldırısı sonrası canlı yayında "Hizbullah vahşice tüm bölgelere saldırıyor." paylaşımı yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demir Kubbe, Hizbullah'ın füzelerini engellemeye çalışıyor.

HİZBULLAH: İSRAİL KOLONİSİNİ İLK KEZ ONLARCA KATYUŞA ROKETİYLE BOMBALADIK

Hizbullah'tan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Güneydeki sivillerin hedef alınmasına karşılık ilk kez Beit Hillel kolonisini onlarca Katyuşa roketiyle bombaladık." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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