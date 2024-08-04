Orta Doğu'da gerginlik artıyor! Hizbullah'tan katil İsrail'e harekat
Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in birçok bölgesine saldırı başlatarak çok sayıda füze fırlattı. İsrail Savaş uçakları, Hizbullah'ın saldırısı sonrası havalandı.
İsrail'in, Lübnan ve İran'daki suikast saldırıları sonrası Orta Doğu'da beklenen savaşın fitili ateşlendi.
HİZBULLAH, İSRAİL'E ÇOK SAYIDA FÜZE FIRLATTI
Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in birçok bölgesine saldırı başlatarak çok sayıda füze fırlattı. İsrail Savaş uçakları, Hizbullah'ın saldırısı sonrası Lübnan'a harekat başlattı.
Çok sayıda İsrail savaş uçağı Lübnan’ı vurmaya başladı.
İsrail televizyonları Hizbullah'ın saldırısı sonrası canlı yayında "Hizbullah vahşice tüm bölgelere saldırıyor." paylaşımı yaptı.
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Demir Kubbe, Hizbullah'ın füzelerini engellemeye çalışıyor.
HİZBULLAH: İSRAİL KOLONİSİNİ İLK KEZ ONLARCA KATYUŞA ROKETİYLE BOMBALADIK
Hizbullah'tan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Güneydeki sivillerin hedef alınmasına karşılık ilk kez Beit Hillel kolonisini onlarca Katyuşa roketiyle bombaladık." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA