Orta Doğu Zirvesi 2. gününde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Varşova’daki Orta Doğu Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki sorunların çözümü için ortak çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Bölgedeki problemlerin çözüme ulaştırılması konusunda hiçbir ülke dışarıda kalmamalı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ile Polonya’nın ev sahipliğinde Varşova’da düzenlenen Orta Doğu Zirvesi ikinci gününde ABD ve Polonya Dışişleri Bakanları’nın açılış konuşmalarıyla başladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 60’ın üzerinde ülkenin zirveye katılımından memnuniyet duyduğunu belirtirken, böylesi geniş spektrumlu bir toplantının Orta Doğu’da barış ve stabilizasyon konusunda kendilerini sorumlu kıldığını söyledi. "Bölgedeki sorunların çözümüne tüm ülkelerin angaje olmasını istemekteyiz, hiçbir ülke elenmemeli, zirvedeki her katılımcı ülke bir diğer katılımcı ülkenin görüşlerine saygı göstermeli" diyen Pompeo, hiçbir ülkenin dışarıda kalmaması gerektiğini söyledi. Zirvenin bölgede barışın başlangıcı olacağını umduğunu belirten Mike Pompeo, "Geçmişi bir kenara bırakmalıyız, çünkü önümüzde büyük bir gelecek var" şeklinde konuştu.

"Çalışma grubu oluşturacağız"

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ise Yemen ve Suriye’deki çatışmalar, İsrail-Filistin meselesi, göçmen sorunu, insani sorunlar, bölgenin barış ve istikrara kavuşturulması, terörizmle ve terörizmin finansmanıyla mücadele, siber güvenlik konularını ele alacaklarını, zirve neticesinde bir çalışma grubu oluşturmayı planladıklarını söyledi. Orta Doğu’daki sorunların kimi zaman liderlerin koltuklarını bırakmak istememesinden, mevcut siyasi sistemden, bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerinden ve kimi zaman da dış güçlerin müdahalesinden kaynaklı olduğunu söyleyen Jacek Czaputowicz, her ne kadar ABD İran Nükleer Anlaşması’ndan çekilmiş olsa da Polonya olarak sorunların çözümünün Avrupa Birliği ile ABD’nin ortak çalışmasından geçtiğini düşündüklerini aktardı. "İran’ın nükleer geliştirme programını, kendi ülkesi dışındaki topraklarda yürüttüğü faaliyetleri kınıyoruz" diyen Czaputowicz, bölgedeki sorunların çözümü için küresel işbirliğinin şart olduğunu da belirtti. Czaputowicz, bazı çevrelerce ABD ile ortak Orta Doğu Zirvesi düzenledikleri için eleştirilen Polonya’nın halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyesi görevini ifade ettiğini, ülkesinin dünya barışı konusunda sorumlulukları olduğunu belirtti.

İran davet edilmedi

Varşova Ulusal Stadyon’unda dün başlayan Orta Doğu Zirvesi’ne Suudi Arabistan, Bahreyn, İsrail, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Kore, Hindistan, Brezilya, Arjantin, bazı Afrika ülkeleri, AB üyesi 60’ın üzerinde ülke katılıyor. Rusya, Çin, Lübnan, Filistin zirveye katılmazken, İran ise zirve kapsamındaki oturumların normal şekilde gerçekleşmesinin mümkün olamayacağı ve kabul edilmesi zor bir dil kullandığı gerekçesiyle davet edilmedi.