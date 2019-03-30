Orta Doğu Teknik Üniversitesi daimi işçi alımları 2019 İŞKUR alımları

ODTÜ personel alımı 2019. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İstihdam edilmek üzere sözleşmeli 14 işçi alım ilanı yaptı. 2019 kamu personel alımları çerçevesinde pek çok kamu kurumu personel alımı yapıyor. Kamu personel alımları 2019 kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alımı yapıyor. Peki Orta Doğu Teknik Üniversitesi işçi personel alım başvuruları ne zaman? Orta Doğu Teknik Üniversitesi daimi işçi alım başvuru şartları neler? Kimler Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alım başvurusunda bulunabilir? İşte kamu alımları 2019 personel alım başvuruları.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İŞKUR daimi işçi alım ilanına ilişkin şu ifadeler kullanıldı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İŞKUR üzerinden 14 daimi işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 27 Mart - 01 Nisan 2019 tarihlerinde İŞKUR (https://www.iskur.gov.tr/) adresine yapılacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, işçi alım ilanı Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayımlanmakta olup ilana başvuracak adayların başvurularını listede belirtilen son başvuru tarihlerine kadar Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru yapmak isteyenler; tablodaki ilan numarasını tıklayarak veya https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapabileceklerdir. (Açılan İşkur internet sayfasında İşyeri Unvanı alanına " ORTA DOĞU TEKNİK" yazarak arama yapınız).