Orta Doğu dünyanın ATM'si oldu!

Beş yıl öncesinde Suudi yetkililerin muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmesinin ardından Suudi Arabistan’la iş yapmak tüm dünyada adeta şeytanla iş yapmak gibi görünüyordu. Ancak bu yıl Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek ekonomi konferansı “Çöldeki Davos” olarak anılıyor. Üstelik konferansa katılabilmek için iş dünyası yöneticilerinden kişi başı 15.000 dolar talep edildi.

Wall Street Journal’ın haberine göre Orta Doğu monarşileri küresel finans sahnesinin başrol oyuncularından biri haline geldi. Yükselen faiz oranları geleneksel Batılı finansörleri yeni sözleşme ve özel yatırımlar yapmaktan alıkoyarken, enerji fiyatlarındaki patlama sayesinde Orta Doğulu kraliyet aileleri olağanüstü bir nakit birikimi elde etti.

Haberde bölgedeki varlık fonlarının başka hiçbir kaynaktan para bulamayan özel varlık piyasaları, risk sermayedarları ve gayrimenkul yatırım fonları için ATM haline geldiği belirtiliyor.

M&A pazarına ilaç oldu

Bölgedeki birleşme ve satın alma (M&A) pazarına olan ilgi olağanüstü bir şekilde arttı. Son açıklanan anlaşmalar arasında bir Abu Dabi varlık fonunun 2 milyar doların üzerinde bir bedelle yatırım yöneticisi Fortress'ı satın alması ve bir Suudi fonunun küresel banka Standard Chartered'ın havacılık birimini 700 milyon dolar karşılığında satın alması bulunuyor.

Abu Dabi'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan tarafından denetlenen şirketler ve fonlar, Standard Chartered ve yatırım bankası Lazard'ı satın almak için girişimlerde bulundu. Ayrıca, 1,2 milyar dolarlık bir İngiliz sağlık şirketini satın alınması ve yaklaşık 6 milyar dolarlık Kolombiyalı bir gıda devinin kısmi kontrolünün ele geçirilmesi için de anlaşmalar yapıldı.

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Körfez sermayesi intikam mı alıyor?

Fon toplama danışmanlı firması Jade Advisors’ın Kurucusu Peter Jädersten, “Artık herkes Orta Doğu’ya gitmek istiyor. Bu bir zamanlar ABD’deki altına hücum zamanı gibi. Her yerde para biriktirebilmek mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Bölgeyi ziyaret eden fon yöneticileri, egemen varlık fonlarının bekleme odalarında sık sık rakipleriyle karşı karşıya beklediklerini söylüyor. Silikon Vadisi ve New York merkezli yöneticiler Abu Dabi’deki en iyi otellerden biri olan Four Seasons’ın beyaz mermer zeminli lobisinde neredeyse sürekli varlık gösteriyor.

WSJ haberinde gelecek ay gerçekleştirilecek Riyad konferansının para avcıları için bir mıknatıs olması bekleniyor. Konferansta Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ‘Gelecek Yatırım Girişimi’ olarak bilinen çılgın projesini anlatacak. 2018’de ise Suudi ajanlarının Cemal Kaşıkçı’yı öldürmesinin ardından Wall Street’teki birçok girişim ve fon ahlaki kaygılar nedeniyle ülkeden yatırım almaktan kaçındığını söylüyordu.

Bazı şirketler Krallık’tan gelen yatırımlardan uzak durmaya devam ederken insan hakları grupları ise ülkede muhalif gruplara yönelik muamele konusunda sicilinin karanlık olduğunu vurgulamayı sürdürüyor.

Ancak diğer para kaynaklarının kurumaya başlamasının ardından Suudi finansmanı geçen yıla göre çok daha fazla talep görmeye başladı. Geçen yılki konferansta Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Başkanı Yasir Al Rumayyan, dünyanın en büyük yatırım şirketi yöneticilerinden ikisi olan Blackstone'dan Stephen Schwarzman ve Bridgewater Associates'in Kurucusu Ray Dalio ile bir panel sırasında bir araya geldi. İflas eden FTX CEO’su Sam Bankman Fried gibi risk sermayesi alanındaki en önemli isimler de katılımcılar arasındaydı.

Körfez sermayesi tüm etik çekincelere rağmen Batı ülkeleri başta olmak üzere dünya çapında ilgi görüyor. Söz konusu tablo küresel finansman krizinin etik kaygıların ötesine geçtiğini gösterir nitelikte.

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