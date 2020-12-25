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Dünya Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar
Dünya

Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar

PILICA uçaksavar füzesi ve topçu sisteminin ilk bataryasının Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:08:00 -
Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar

PGZ-PILICA konsorsiyumu, Polonya'nın yerli imkanlarıyla geliştirdiği PILICA hava sisteminin ilk bataryasını Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, hava savunma sisteminin teslimatını sosyal medya hesabından açıkladı.

Polonya Savunma Bakanlığının bildirildiğine göre, 3. Varşova Hava Savunma Tugayı'nda hizmete girecek olan PILICA hava sisteminin toplam altı bataryasının 2022'ye kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Helikopterler, uçaklar ve seyir füzeleri dahil olmak üzere çeşitli hava saldırılarına karşı koymak üzere tasarlanan PILICA kısa menzilli uçaksavar füzesi sistemi, ZUR-23-2KG Jodek-G uçaksavar silahının yanı sıra iki kısa menzilli Grom / Piorun güdümlü füzeyi içerir.

Kaynak: star.com.tr

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