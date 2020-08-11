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Aktüel

"Orta Asya-Japonya" Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 23:08:00 -
"Orta Asya-Japonya" Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Japonya dışişleri bakanlarının katılımıyla "Orta Asya-Japonya" Diyaloğu Olağanüstü Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, toplantıya, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojidin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi katıldı.

Kovid-19’a karşı ortak mücadele ve salgının akibetlerini bertaraf etme, salgın döneminde iş birliğini geliştirme konularının ele alındığı toplantıda, taraflar, ülkelerin ilgili kurumları arasında salgın ve tedavisi konusunda bilgi ile deneyim paylaşımına yönelik çok taraflı iş birliği mekanizmasını oluşturmanın önemini vurguladı.

Katılımcılar, Orta Asya ülkeleri ile Japonya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve bölge ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması için gereken çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar, ayrıca Orta Asya ülkeleri ile Japonya arasında salgınla mücadelede epidemiyolojik güvenlik ve iş birliğini sağlamaya ilişkin eylem programının geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tacikistan'da geçen yıl yedinci toplantısı yapılan “Orta Asya-Japonya" Diyaloğu, Japonya'nın girişimi ve Orta Asya ülkelerinin katılımıyla 2004'te kurulmuştu.

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