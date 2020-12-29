  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ORSİAD Başkanı Çamur: "Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması"
Ekonomi

ORSİAD Başkanı Çamur: "Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:03:19 -
ORSİAD Başkanı Çamur: "Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması"

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Türk sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm olumsuzluklarına rağmen iyi bir sınav verdiğini belirterek, "Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması. Başarırsak, toparlanırız." ifadesini kullandı.

Çamur yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Türk ekonomisinin 2020'ye iyi bir giriş yaptığını ancak salgın nedeniyle diğer ülkeler gibi çok zor bir süreçten geçtiğini anımsatan Çamur, olumsuzluklara rağmen sanayicinin mücadeleden vazgeçmediğini vurguladı.

Çamur, Türk sanayi sektörünün son bir yıldaki mücadelesinin takdire değer olduğunu, bunun üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlarda görüldüğünün altını çizdi.

Kamu ve finans kuruluşlarının sağladığı hibe, teşvik ve desteklere ulaşmaları noktasında üyelerinin yanında yer aldıklarını aktaran Çamur, "Birlik ve beraberlik içindeyiz, bugün dünden daha umutsuz değiliz. Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması. Başarırsak, toparlanırız. Yeter ki yeniden finansal istikrar tesis edilsin, üreten kesimin finansmana erişim konusundaki sorunları ortadan kaldırılsın, beklenen reformlar ivedilikle gerçekleşsin." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Venezuela'da muhalefetten Guaido kararı
Dünya

Venezuela'da muhalefetten Guaido kararı

Venezuela muhalefeti, Ulusal Meclis'in (AN) başkanı Juan Guaido'nun geçici başkanlık süresini uzattı.
Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir
Gündem

Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kendisi için soru önergesi veren HDP'ye verdiği cevapta, "HDP'nin de onun efendilerini..
Süper Lig'deki zorlu mücadele yoğun yağış nedeniyle ertelendi
Spor

Süper Lig'deki zorlu mücadele yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağış nedeniyle ertelendi. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay