ORSİAD Başkanı Çamur: "Salgın sonrası normalleşme süreci iyi yönetilmeli"

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından tüm ekonomilerin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Özellikle dış ticaretteki düşüşten etkilenmeyen ülke yok. Normalleşmeye yönelik adımlar atılıyor. Pazarlardaki durumu görebilmek, ihracatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için bu süreci ve sonrasını iyi yönetmek önemli." ifadelerini kullandı.

Çamur yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerin salgının yaralarını sarmaya başladığına işaret etti.

Başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere ekonomilerde başlayan normalleşme sürecini yakından takip ettiklerini bildiren Çamur, bu sürecin Türk sanayicisine önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Çamur, dünya genelinde 300 bine yakın insanın hayatını kaybettiği salgından tüm ekonomilerin olumsuz etkilendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle dış ticaretteki düşüşten etkilenmeyen ülke yok. Normalleşmeye yönelik adımlar atılıyor. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Pazarlardaki durumu görebilmek, ihracatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için bu süreci ve sonrasını iyi yönetmek önemli. Türk sanayicisi dünyadaki normalleşmeye hazırlıklı olmalı."

Türk ihracatçısının ve Ankara sanayicisinin en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu vurgulayan Çamur, normalleşme sürecinde özellikle bu pazardaki paylarını artırmak istediklerini ifade etti.