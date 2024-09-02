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Kobi ORSİAD Başkanı Çamur, KOBİ’lerin durumu hakkında konuştu
Kobi

ORSİAD Başkanı Çamur, KOBİ’lerin durumu hakkında konuştu

Yeniakit Publisher
2024-09-02 08:52:00 -
ORSİAD Başkanı Çamur, KOBİ’lerin durumu hakkında konuştu

ORSİAD Başkanı Çamur, KOBİ'leri ihracatta yeni gelişen pazarlara yönlendirmek gerektiğini söyledi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, ekonominin belkemiği KOBİ'lerin "ihracat kaslarının" geliştirilmesi ve bu işletmelerin ihracatta gelişen pazarlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

​​​​​​​Çamur, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracattan başka seçeneği olmadığına dikkati çekti.

Ekonominin belkemiği KOBİ'lerin "ihracat kaslarının" geliştirilmesi gerektiğini belirten Çamur, "KOBİ'ler ihracatta istenen düzeyde aktif rol oynamıyorlar. Son üç yıla baktığımızda ülkemiz ihracatının genele yayıldığını söylemek pek de mümkün değil. Yoğunluğun yukarılarda olduğunu, toplam ihracatımızın yüzde 33'ten fazlasını ilk 100 ihracatçımızın yaptığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, KOBİ'lerin özelde, rotalarının belirlenmesine ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, KOBİ'leri gelişen pazarlara yönlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Şirketlerin ABD veya Avrupa Birliği pazarına yönlendirme alışkanlığından vazgeçilip, gelişen pazarlara yönelmelerinin önünün açılması gerektiğini savunan Çamur, şunları kaydetti:

"Afrika pazarı Türkler için muazzam bir fırsat. Yeni üretim alanları açılırken 2050'de nüfusunun 2,5 milyara ulaşması öngörülen ve dışardan alıma muhtaç olan Afrika pazarından mahrum kalmamamız gerekiyor. Bu dinamik pazarları takip edecek, KOBİ'lerimizin yabancı dil bariyerlerini aşmalarını sağlayacak, uluslararası arenada kendilerini gösterecekleri dijital dönüşümü yakalamalarına olanak verecek, ürettikleri ürünleri doğru kitlelerle buluşturacak plan ve projeye ihtiyacımız var. KOBİ'lerimize pazar bulacakları yolu açmak, yeni ve gelişen pazarlarda treni kaçırmamak için hızlı hareket etmek, dünya pazarından daha fazla pay almak, ihracatı tabana yayıp yeni oyunculara şans vermek zorundayız. Sektör ve ürün çeşitliliğimiz, insan kaynağımız, jeopolitik konumumuz ve gücümüzle başarabiliriz."

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