Örnek STK Ilgaz Dernekler Birliği yeni başkanını seçti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurulun Divan Başkanlığına önceki dönem ÇANDEF Başkanı Zekeriya Açıkgöz; Yardımcılıklarına, Ataşehir Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Fatih Kayacı ve Ilgaz Dernekler Birliği eski Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Doğan seçildi.



Genel Kurula katılım büyük oldu. Çankırı Vakfı Başkanı İsmail Yüksel, ÇANDEF Genel Başkanı Önder Tozan, eski İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Bahçelievler Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Gökçeoğlu, eski Ilgaz Dernekler Birliği Başkanları Mehmet Altıntop ve Mustafa Ekmekçi, 35 Köy Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Delegeler olmak üzere, Kamu Yöneticileri, Siyasi Parti ve STK Temsilcileri, Medya ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Gelen tebrik ve telgraflar okundu. Yönetim, denetim kurulu raporları okundu ve bütçe ibra edildi.

Mustafa Anaçal yeniden seçildi

Protokol konuşmalarının ardından geçimli genel kurula geçildi. Mevcut Başkan Mustafa Anaçal ve Hakan Yılmaz'ın yarıştığı genel kurulda 406 delegenin 320'si oy kullandı. Demokratik bir ortamda, heyecanlı ve çekişmeli geçen seçim sonucunda; Mustafa Anaçal 173, Hakan Yılmaz 147 oy aldı.

Sonuçların ardından iki aday kol kola sahneye gelerek birlik beraberlik örneği gösterdiler ve salondan güçlü bir alkış aldılar.



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'Kazanan Ilgaz olmuştur'

Yeniden Başkan seçilen Mustafa Anaçal kısa bir konuşması yaptı. 'Kazanan Ilgaz olmuştur' diyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yeniden bu önemli göreve kendisini layık gören dernek başkan ve yönetimlerine, delegelere, üyelere ve genel kurula katılan misafirlere teşekkür ederek, yeni dönemde hep birlikte daha güçlü bir şekilde hizmete devam edeceklerinin sözünü verdi.

Anaçal teşekkür mesajı yayımladı

Birlik ve beraberlik içerisinde geçen 11. Olağan Genel Kurul, toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. Yeniden Ilgaz Dernekler Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Anaçal genel kurulun ardından bir de teşekkür mesajı yayımladı.





