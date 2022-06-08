Örnek politika: Gıda israfını önlemeyenlere 500 bin avroya kadar ceza kesilecek!

İspanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, Bakanlar Kurulu'ndan kabul edilen yasa tasarısının ardından basına açıklama yaptı.

Bakan Planas, "Yasal düzenlemeyle farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Gıdaların insan tüketimi için tercihli kullanımını ve gıda bankalarına bağışlanmasını düzenlemek, gıda kaybı ve israfı önlemek için bir bütün olarak toplumu bilinçlendirmek gerekiyor." dedi.

Gıda zincirinde ekonomik, sosyal, çevresel ve etik sonuçları olan bir verimsizlikle mücadelede öncü yasal araçları oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Planas, gıda zincirdeki şirketlerin kayıpları en aza indirmek ve gıdaları insan tüketimine öncelik verecek şekilde tahsis etmek için bir plana sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Planas, yeni yasanın 1300 metrekareden küçük gıda işletmeleri için geçerli olmayacağını, yemek firmalarının yiyecek ve içeceklerinde uygun kaplar kullanacaklarını, tüketilmeyen gıda ürünlerini de hiçbir ek ücret talep etmeden geri almaları gerekeceğini ifade etti.

Tarım Bakanlığının verilerine göre 2020'de İspanya'da kişi başına ortalama 31 kilogram/litreden toplam 1 milyar 364 milyon kilogram/litre gıda ürünü çöpe atıldı.

Önlemlere uymayanlara 2 binden 500 bin avroya kadar ceza verilebilecek tasarının, yıl sonuna kadar parlamentoda kabul edilmesi ve 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

İspanya, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Fransa ve İtalya'nın ardından gıda israfını önlemeye yönelik yasa çıkaran 3. ülke olacak.

Merkezi Roma'da bulunan BM Dünya Tarım ve Gıda Örgütü, dünyada üretilen gıdaların yaklaşık yüzde 30'unun (yılda 1 milyar 300 milyon tonunun) israf edildiğini bildiriyor.