Örneği yok sanarsınız ama var! Dhkpc’yi-Deniz’i Övenler ‘Aydınlar Öldürüldü’ diyemez!

Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nun, “DHKPC’yi-Deniz’i övenler, ‘aydınlar öldürüldü’ diyemez!” başlıklı yazısı…

Bir gazetenin, hem teröre destek verip, hem de terörden şikayetçi olması, mümkün mü?

“Asla, olmaz/olamaz” diyeceksiniz.

Hafızanızı yoklamazsanız, bunun bir örneğinin de, zaten olmadığını zannedeceksiniz..

Oysa örneği var.

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Hem de terörden şikayetçi olduğu halde, teröristleri öven gazete örneği 100 yaşında..

Yok yok, kenarından köşesinden eleştirip, ismini vermeden konuyu kapatacağımı sanmayın..

Açık açık yazacağım..

100. kuruluş yıldönümünü kutlayan, bunun için de CHP’li belediyelerin tebrik mesajlarını paralı olarak yayınlayan Cumhuriyet gazetesi, dün verdiği eklerinde “Karanlığa ışık tuttular” başlığı ile, gazetelerinde yazarlık yapan, örneğin Uğur Mumcu’nun terörist saldırı sonucu vefat ettiğini yazmış.

Doğru..

Uğur Mumcu, terörist bir saldırı sonucu öldü..

Ama aynı Cumhuriyet gazetesi, aynı nüshasının birinci sayfasında, terörist Deniz Gezmiş’i andı.

Nasıl oluyor bu?

“Benim teröristim iyidir” mantığından başka nedir bu?

Teröre, silahlı mücadeleye karşı iseniz, Uğur Mumcu’ya yönelik silahlı saldırıya da karşı çıkmanız ama aynı zamanda, başkalarına yönelik silahlı saldırılara da karşı çıkmanız gerekir..

Uğur Mumcu’yu ortadan kaldırmak isteyenler tarafından saldırı yapılınca karşı çıkıp...

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