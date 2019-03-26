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ORMEK’ten ailelere çocuk yetiştirme eğitimi

Yaklaşık 500 farklı branşta kurs veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), ailelere “Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler” konusunda da eğitim veriyor.

26 Mart 2019 Salı 15:09
ORMEK’ten ailelere çocuk yetiştirme eğitimi

Yaklaşık 500 farklı branşta kurs veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), ailelere “Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler” konusunda da eğitim veriyor.


Her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanmasına, zamanını verimli kullanıp sosyalleşmesine ve ev ekonomisine katkı sağlamasına yönelik eğitim veren ORMEK, ailelere de kurs veriyor. 7 oturumda tamamlanacak olan eğitim 11 konu başlığı altında ele alınıyor. Her yaştan kursiyerin katıldığı “Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler” kursunda bilgisayarın, televizyonun ve telefonun çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatılıyor.


0-18 yaş içerisindeki gelişim dönemi çocuklarında davranış problemleri ve bunlarla başa çıkma yöntemlerinin yanı sıra çocuk yetiştirmede ki güncel konuların da ele alındığı kursta, aile içi iletişimin yollarına da değiniliyor. Her yaştan katılımcının bulunduğu kurs, çocuk gelişimine katkı sağlamasının yanında yetişkinler arası iletişimde de kursiyerlerin gelişimine yardımcı oluyor.


Çocuk yetiştirmede kendilerini geliştirmek isteyenlerin desteklenmesinin amaçlandığı kursa katılan kursiyerler eğitimlerden çok memnun kaldıklarını ve çok şey öğrendiklerini belirterek, “Kurs sayesinde çocuklarımızla iletişimimiz güçlendi. Hatta sadece kendi çocuklarımızla değil biz yetişkinler olarak da aramızdaki iletişim bozukluklarının neler olduğunun farkına varıyoruz. Bu tür kurslar bizler için çok yararlı oluyor. Katılımların artması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:09
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