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Ormanlık alanda enkaz bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Gaziantep'te ormanlık alanda roket parçası olduğu düşünülen bir enkaz bulundu. Ne olduğunu anlayamayan halk yetkililerden bir açıklama bekliyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:19
Ormanlık alanda enkaz bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün yaptığı açıklamada, olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini belirten Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.

Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti.

Konuyu kaymakamlık ve jandarmaya bildirdiğini dile getiren Arslan, "Enkazın roket parçası olduğunu düşünüyoruz. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Teknik ekip bekleniyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:19
  1. Gaziantep
  2. Nurdağı
  3. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün
  4. roket parçası
  5. enkaz

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