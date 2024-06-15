  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Yaşam

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-15 22:04:00 -
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 3 dönümlük arazi zarar gördü.

İlçeye bağlı Kozdere Mahallesi, Eski İntille mevkisindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. ​​​​​​​

Soğutma işleminin devam ettiği yangında, yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23