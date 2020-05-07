Ormanların korunmasına fotokapan desteği

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Orman Genel Müdürlüğü, orman suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla ülke genelinde olayların yoğun yaşandığı ve otlatma baskısının olduğu stratejik 1800 noktaya fotokapan yerleştirdi.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, fotokapanlar dünya genelinde daha çok ulaşılması zor doğa şartlarında yaban hayatını gözlemlemek için kullanılıyor. Türkiye'de ise bu amacın yanı sıra ormanların kanun dışı müdahalelerden etkin korunmasına yönelik olarak da bu araçlardan yararlanılıyor.

Yasa dışı müdahaleye konu orman alanlarının ve özellikle ağaçlandırılan ve gençleştirilen yerlerin birbirinden uzak bölgelerde olması, koruma faaliyetlerinin maliyetlerini artırırken zaman kayıplarını beraberinde getiriyor.

Ormanlık alan içine yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ormanlar sürekli gözetleniyor ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespiti daha hızlı gerçekleştiriliyor.

Teknolojiden daha fazla istifade ederek maliyetleri azaltmak ve zaman kayıplarını engellemek için harekete duyarlı fotokapanlar kullanılıyor. Kurulu fotokapanlar, otlatmanın yasak olduğu, yeni fidan dikimi yapılan alanlarda küçük ve büyükbaş hayvanlara, ulaşımda zorluk yaşanan ormanlık bölgelerde ise araç ve insana duyarlı şekilde programlanıyor ve anlık fotoğraf çekimleri yapıyor.

Elde edilen görüntüler anlık olarak genel müdürlükteki bir "server"e aktarılıyor ve buradaki yazılımla analiz edilerek, söz konusu bölgeye en yakın orman koruma faaliyetindeki yetkiliye iletiliyor. Yetkililer daha sonra fotoğrafı çeken fotokapana intikal ederek gerekli işlemleri yapıyor.

- Caydırıcı etkisi var

Ayrıca özellikle orman suçlarının ve otlatma baskısının yoğun olduğu stratejik alanların, 24 saat kesintisiz fotokapanla izlendiğinin bilinmesi suça meyilli kişilerde caydırıcı bir etki oluşturuyor.

Bazı bölge müdürlüklerine 2017'de münferit olarak 650 fotokapan sistemi kuruldu. Geçen yıl da 658 fotokapan satın alınarak ormanlara yerleştirildi. 2018'de ise çeşitli amaçlarla satın alınanlarla birlikte ülke genelinde fotokapan sayısı 1800'e ulaştı.

Fotokapanların kullanılması, orman alanlarında işlenen terör ve diğer suçlara ilişkin delil tespitinde de katkı sağlıyor.

- Geçen yıl 12 bin 735 suç zaptı düzenlendi

Öte yandan orman suçlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, ülke genelinde kurulan 2 bin 180 toplu koruma ve 14 hassas alanı koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurları tarafından geçen yıl 12 bin 735 suç zaptı düzenlendi.



Suç zabıtlarının 3 bin 356'sı ağaç kesme, 706'sı yasa dışı nakil, 642'si izinsiz bulundurma, 3 bin 550'si alan açma, 3 bin 549'u işgal, 834'ü izinsiz otlatma ve 98'i çeşitli suçlardan oluştu.





