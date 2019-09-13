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Ormanları yakmaya çalışan teröristler yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de orman yangını çıkarma hazırlığında olan 3 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:26
Ormanları yakmaya çalışan teröristler yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH)'nde kayıtları bulunan şüphelilerin orman yangını çıkartmak için çalışmalar içinde oldukları bilgisine ulaştı. 

TEM ekipleri, Arnavutköy Şamlar Orman Parkı mevkiinde 4 Eylül'de yangın çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 26 yaşındaki H.A., 25 yaşındaki K.D. ve 20 yaşındaki H.Ç.'nin ifadelerine başvuruldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde detaylı sorgulamaları yapılan H.A., K.D. ve H.Ç.'nin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından farklı tarihlerde kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.A. ve H.Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, K.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, Arnavutköy Şamlar Orman Parkı'na hafif ticari araçla gelmeleri güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Öte yandan, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:26
  1. İstanbul
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