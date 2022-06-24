Ormanları yakanlara idam mı geliyor? İdam cezası geri mi geliyor?
Orman yangınlarını çıkartanlara idam cezası mı geliyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te 4 gündür süren yangın bölgesinde son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yangın afetine 95 araç, 576 personelle müdahale ettik. 15 uçak, 46 helikopter söndürme çalışmasında görev aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ormanları yakan insanlıktan nasibini almamışlara yönelik idam cezası vurgusu yaptı. Peki idam cezası geri mi geliyor? Ormanları yakanlara idam mı var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te yangın merkezinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde inceleme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde: "21 Haziran 2022 tarihinde Marmaris'te orman yangını çıkmıştır. Müdahale ile yangının daha da büyümesi engellendi. Yapılan ilk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Burada bütün ekiplerimize can hıraş çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.
Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangında can kaybımız yok. Tahliye edilen kişilerin büyük bölümü güvenli bölgelere geri dönüş yapmıştır. Toplam 344 kişiye barınma sağlandı. Toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapıldı. Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere nakdi yardımda bulunuldu. Söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. (İdam cezası) Bunu tartışılmalı ve üstünde durmalıyız. Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor. Yangını çıkaran kişi tutuklandı. Bunun cezası neyse o. İdamsa idam."