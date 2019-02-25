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Ormanlar yanarak değil çöplüğe dönüşerek tükeniyor

Eskişehir ile Sarıcakaya arasındaki ulaşımı sağlayan yol üzerindeki ormanlık alanda bulunan çöp birikintileri adeta doğayı katlediyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:48
Ormanlar yanarak değil çöplüğe dönüşerek tükeniyor

Eskişehir ile Sarıcakaya arasındaki ulaşımı sağlayan yol üzerindeki ormanlık alanda bulunan çöp birikintileri adeta doğayı katlediyor.


Eskişehir’in ormanlık bir bölgesinden geçen yol üzerindeki çöp birikintilerinin kötü görüntüsü ve içinde biriken atıklar ciddi bir çevre kirliliğine sebep oluyor. Doğada yaşayan hayvanların sağlığını da tehlikeye sokan atıklar yoldan geçen vatandaşların tepkisini çekiyor. Çöp birikintilerinde; plastik şişeler ve tabaklar, alkol şişeleri, poşetler ve ev eşyaları gibi çevre kirliliğine neden olan birçok atık madde bulunuyor. Ciddi bir çevre kirliliğine sebep olan ve bilinçsizce atılan çöpler tabiatın tam ortasında adeta mikrop saçıyor. Vatandaşlar çöplerin ormanın içinde olması nedeniyle çirkin bir görüntü oluşturduğunu belirterek bir an önce atıkların toplanmasını ve bu konuda daha dikkatli davranılması gerektiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:48
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