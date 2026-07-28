  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadağ'dan Türkiye vatandaşlarına vize kararı! Çad, UCM'ye tepki gösterdi ve çekildi! Afrika aleyhtarı, adaletsiz ve dengesiz Siyonist hahamdan bebek katliamına küstah onay! Skandal sözlerle soykırımı savundu! Romanya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali resti! İHA skandalı sonrası diplomat sınır dışı edildi! Özel mutlak butlan iptal olursa ne yapacak? "Gemileri yaktık geri dönüş yok" KKTC’li Bakan Arıklı’dan Rumlara ayar: Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi göze almalı! Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor Bebeğini çöp konteynerine bırakıp kaçtı! Olmaz olsun böyle vicdansız baba CHP'de yeni kriz! Kılıçdaroğlu'nun hamlesi parti içinde kurultay tartışmasını alevlendirdi Özgür Özel Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını tarif etti! İmamoğlu'na kapı kapandı mı? İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı
Yerel ‘Ormanın hayaleti’ fotokapana yakalandı
Yerel

‘Ormanın hayaleti’ fotokapana yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları saniye saniye kaydetti.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar, yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü.

Vaşak sürprizi! Çalılıkların arasından çıktı, kayalıklarda gözden kayboldu
Vaşak sürprizi! Çalılıkların arasından çıktı, kayalıklarda gözden kayboldu

Yaşam

Vaşak sürprizi! Çalılıkların arasından çıktı, kayalıklarda gözden kayboldu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bagajdan 2 vaşak ve 2 Serval kedisi çıktı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bagajdan 2 vaşak ve 2 Serval kedisi çıktı

Aktüel

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bagajdan 2 vaşak ve 2 Serval kedisi çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23