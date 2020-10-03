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Aktüel Ormanda tarla açan kişiye verilen "düğüne gitmeme" yaptırımı Yargıtay'dan döndü
Aktüel

Ormanda tarla açan kişiye verilen "düğüne gitmeme" yaptırımı Yargıtay'dan döndü

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, ormanda tarla açtığı gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen hapis cezasının, "kahvehane, eğlence yeri ve düğüne gitmeme" yaptırımına çevrilmesini kabul etmedi - Kısa süreli hapis cezalarının, denetimli serbestlik kapsamında seçenek yaptırıma çevrilmesinde dikkat edilmesi gereken kriterleri belirleyen Yargıtay kararında, bu yaptırımların "kanun koyucunun amacına uygun, denetime elverişli, işlenen suçun niteliğine uygun, yeniden suç işlemesini önleyebilecek" nitelikte olması gerektiğine işaret edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:16:13 -
Ormanda tarla açan kişiye verilen "düğüne gitmeme" yaptırımı Yargıtay'dan döndü

ANKARA (AA) - AYLİN SIRIKLI DAL - Yargıtay 19. Ceza Dairesi, ormanda tarla açan sanığa Orman Kanunu'na muhalefet suçundan verilen kısa süreli hapis cezasının, "kahvehane, kıraathane, içkili yerlere ve düğün ve nişan törenlerine gitmekten yasaklanma" seçenek yaptırımına çevrilmesini hukuka aykırı buldu.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini yaptığı bir kararında, kısa süreli hapis cezalarının denetimli serbestlik kapsamında seçenek yaptırıma çevrilmesinde dikkat edilmesi gereken kriterleri belirledi.

Buna göre, Samsun'da orman alanında tarla açtığı gerekçesiyle Orman Kanunu'na muhalefet suçundan yargılanan bir kişi, Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesince hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanık hakkında verdiği kısa süreli hapis cezasını, belirli yerlere gitmekten yasaklanma tedbirine çevirerek, sanık hakkında, "2 ay 15 gün ay süreyle kahvehane, kıraathane, içkili yerler ile üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısımlarının düğün, nişan törenlerine gitmekten yasaklanma" yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu.

Gerekçede, sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının, belirli yerlere gitmekten yasaklanma tedbirine çevrilirken, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Yardım Kuralları Yönetmeliği'nin de gözetilmesi gerektiğine işaret edildi.

Kısa süreli hapis cezalarının, "kanun koyucunun amacına uygun, denetime elverişli, işlenen suçun niteliğine uygun, yeniden suç işlemesini önleyebilecek" bir yaptırıma çevrilmesi gerektiği vurgulanan gerekçede, "Bu gözetilmeden, infaz ve denetim olanağı bulunmayacak şekilde 2 ay 15 gün ay süreyle kahvehane, kıraathane, içkili yerlere gitme ve üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısımlarının düğün ve nişan törenlerine gitmekten yasaklanma seçenek yaptırımına çevrilmesi kanuna aykırıdır." tespiti yapıldı.

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