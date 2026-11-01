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Yerel Ormanda mantar topluyordu! Ayının saldırısına uğradı
Yerel

Ormanda mantar topluyordu! Ayının saldırısına uğradı

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Ormanda mantar topluyordu! Ayının saldırısına uğradı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanda mantar toplayan 67 yaşındaki Rıdvan Eğken ayının saldırısına uğrayarak yaralandı.

Ayı saldırısı bu kez Sakarya'da yaşandı. 

Olay, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Ardınçlık mevkisinde meydana geldi.

Arkadaşıyla mantar toplamaya giden Rıdvan Eğker, ormanda bozayının saldırısına uğradı.

 Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rıdvan Eğken için sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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