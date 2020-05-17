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Ormanda kesim yapıldığı esnada ağaç dalı başına düşen genç hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanda ağaç kesimi yapıldığı esnada başına ağaç dalı düşerek yaralanan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:51:01 -
Ormanda kesim yapıldığı esnada ağaç dalı başına düşen genç hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanda ağaç kesimi yapıldığı esnada başına ağaç dalı düşerek yaralanan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Akyazı ilçesi Mansurlar Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hakan Çelik’in başına, ormanlık alanda ağaç kesimi yapıldığı esnada ağaç dalı düştü. Ağaç dalının başına çarpması sonucu ağır yaralanan Çelik, konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilen Hakan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceme başlatıldı.

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