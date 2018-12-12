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Ormanda kendiliğinden yetişiyor! Ekonomiye katkısı 40 milyon dolar

Düzenlenen 'Defne İstişare Toplantısı'nda konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, defnenin Türkiye ekonomisine 40 milyon dolar katkıda bulunduğunu söyledi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:18
Ormanda kendiliğinden yetişiyor! Ekonomiye katkısı 40 milyon dolar

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen, tohumundan elde edilen yağ ve yaprakları ilaç, kimya ve kozmetik sanayisinde ham madde olarak kullanılan defne ağacının ülke ekonomisine yıllık 40 milyon dolar katkısı olduğunu söyledi. Aybal, "Defne öyle bir ağaç ki 'define' de diyebilirsiniz" dedi.

Türkiye ekonomisine katkısı 40 milyon dolar

Antakya'da bir otelde Orman Genel Müdürlüğü tarafından 'Defne İstişare Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, defnenin Türkiye ekonomisine 40 milyon dolar civarında katkısı olduğunu belirterek, defne üretimi ve elde edilen gelirin artırılması konularını değerlendirmek istediklerini söyledi.

Dünyada yüzde 90'ı ülkemizde yetişiyor

Türkiye'de yaklaşık 150 bin hektar alanda defne ağacı yetiştirildiğini kaydeden Aybal, "Hatay, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin Orman Bölge Müdürlüklerinin de önemli üretim merkezlerinden. Defnenin 40 milyon dolar civarında ülke ekonomimize katkısı olduğunu biliyoruz. Bunu yeterli bulmuyoruz, hem üretimin hem de ürünün orman köylüsü ve bu işle uğraşan yöre halkına sağladığı kazancın artmasını istiyoruz. Defne öyle bir ağaç ki 'define' de diyebilirsiniz. Bunun dünyada yüzde 90'ı ülkemizde yetişiyor. Bu bizim açımızdan dünyada tekel olmak anlamına gelir. 1 milyon kişi defne işinde istihdam ediliyor. Bu çok önemli bir rakam. Yörede çalışan vatandaşların ve teşkilat mensuplarının yanı sıra sivil ve özel sektörle birlikte bu tür toplantılar yaparak ürünün gelecekte ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:18
  1. Türkiye
  2. Kahramanmaraş
  3. Mersin
  4. Orman Genel Müdürlüğü
  5. Adana
  6. Hatay

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