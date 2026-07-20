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Yerel Ormanda kaybolan 3 kişi için şehir ayağa kalktı
Yerel

Ormanda kaybolan 3 kişi için şehir ayağa kalktı

Yeniakit Publisher
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Rize’nin Fındıklı ilçesinde balık tutmak için dere yatağına giren ve yoğun ormanlık alanda yönlerini kaybeden 3 kişi, AFAD, AKUT ve bölge halkının katıldığı arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Olay Rize’nin Fındıklı ilçesine bağlı Bal Ormanları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak amacıyla dere yatağına giren 3 kişi, yoğun bitki örtüsü ve zorlu arazi şartları nedeniyle dönüş yolunu bulamadı. Mahsur kalan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından 6 kişilik AFAD ekibi ile 12 kişilik AKUT ekibi bölgede çalışma başlattı. Arama faaliyetlerine bölgeyi iyi bilen köylüler de destek verdi. Ekipler, gece boyunca dere yatakları ile ormanlık alanlarda arama çalışmalarını sürdürdü. Saatler süren çalışmaların ardından kaybolan 3 kişiye sabah saatlerinde ulaşıldı.

Bulundukları noktadan güvenli şekilde çıkarılan vatandaşların ilk sağlık kontrolleri olay yerinde gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmalarının bulunmadığı belirlendi.

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