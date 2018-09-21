Ormanda gördüğü yılanı sevmek isteyince...

Cide ilçe merkezinde yaşayan 29 yaşındaki Okan Duru, kestane toplamak ve gezmek için Kasım köyü üzerindeki ormanlık alana gitti.

Duru, kestane toplarken 80 cm büyüklüğünde boz bir yılan gördü. Çevre ve doğa sevgisiyle tanınan genç, yılanı eline alıp sevmek isteyince yılan tarafından kol bölgesinden sokuldu.

Ormanlık alana beraber gittiği arkadaşı Gökhan Gülcan’ın ilk müdahalesinin ardından Duru, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yılanın zehirli olduğu tespit edildi.