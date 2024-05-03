Ormanda gezintiye çıkan ayı ve yavrusu böyle görüntülendi
Bursa'da ormanlık alanda yiyecek arayan ayı ve yavrusu fotokapana takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, yaban hayatını görüntülemek amacıyla Uludağ’ın belirli alanlarına fotokapan yerleştirildi. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına konulan fotokapan doğanın gizemli koridorlarında yürüyen ayı ve yavrusunu görüntülendi.
Ayılar yoğun ilgi gördü
Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılırken, yiyecek arayan ayılar izleyenlerden yoğun ilgi gördü.
Dünya
Gazze'de yaşayan mazlumlar yardım beklerken şoka uğradı! Paraşütler açılmayınca çok sayıda kişi şehit oldu