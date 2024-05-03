  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Evrimci ve ateist teori gitti ses onlardan geldi! CHP'de müfredat hazımsızlığı

Tarihi keşif, resmen damga vurdu: 34 yıldan sonra en büyük altın rezervi bulundu! Büyük buluşa dair açıklamalar

Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşiye sert sözler: "İki telefonunda da bylock çıkan adam bize vatan millet dersi veremez"

Akit, Ankara’nın göbeğine saplanmak istenen pagan sembolünü araştırdı: Mansur Yavaş’ın Sol İnvictus’u, Hititlerin ‘Güneş Tanrısı’

İsrail ile ticaret ne zaman kadar durduruldu! Bakan Bolat açıkladı!

1 Mayıs provokatörlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Saniyeler içinde değişen 50+1 yorumu! CHP’li Barış Yarkadaş fena duvara tosladı

İki ülke daha Filistin’i devlet olarak tanıdı: Filistin, dünyayı fethediyor

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan şimdi yandı

Ezilen halkların AUDİ'si! DEM Partili yöneticiler ve çocukları, lüks içinde yüzüyor!
Aktüel Ormanda gezintiye çıkan ayı ve yavrusu böyle görüntülendi
Aktüel

Ormanda gezintiye çıkan ayı ve yavrusu böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-05-03 23:37:00 - 2024-05-04 00:03:05

Bursa'da ormanlık alanda yiyecek arayan ayı ve yavrusu fotokapana takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, yaban hayatını görüntülemek amacıyla Uludağ’ın belirli alanlarına fotokapan yerleştirildi. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına konulan fotokapan doğanın gizemli koridorlarında yürüyen ayı ve yavrusunu görüntülendi.

Ayılar yoğun ilgi gördü

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılırken, yiyecek arayan ayılar izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Boğazına bozuk para kaçan çocuğu, amcası Heimlich manevrasıyla kurtardı
Boğazına bozuk para kaçan çocuğu, amcası Heimlich manevrasıyla kurtardı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boğazına bozuk para kaçan çocuğu, amcası Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bulaşık makinesi temiz yıkamıyorsa nedeni belli... Bunlara dikkat
Bulaşık makinesi temiz yıkamıyorsa nedeni belli... Bunlara dikkat

Kadın - Aile

Bulaşık makinesi temiz yıkamıyorsa nedeni belli... Bunlara dikkat

Brezilya’yı vuran selde can kaybı yükseldi
Brezilya’yı vuran selde can kaybı yükseldi

Dünya

Brezilya’yı vuran selde can kaybı yükseldi

Gazze'de yaşayan mazlumlar yardım beklerken şoka uğradı! Paraşütler açılmayınca çok sayıda kişi şehit oldu
Gazze'de yaşayan mazlumlar yardım beklerken şoka uğradı! Paraşütler açılmayınca çok sayıda kişi şehit oldu

Dünya

Gazze'de yaşayan mazlumlar yardım beklerken şoka uğradı! Paraşütler açılmayınca çok sayıda kişi şehit oldu

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! O fay hatları nedeniyle 7,1 büyüklüğünde deprem olabilir
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! O fay hatları nedeniyle 7,1 büyüklüğünde deprem olabilir

Yaşam

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! O fay hatları nedeniyle 7,1 büyüklüğünde deprem olabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23