Ormanda genç kıza dehşeti yaşattılar! Görüntüler infiale neden olmuştu

Bir lise öğrencisi genç kızı ormanlık alana götürüp işkence eden ve bu görüntüleri kayıt altına alan 6 sanık tutuksuz yargılandıkları davada ceza yağmuruna tutuldu.

Mahkeme ceza yağdırdı

Mahkeme heyeti, tutuksuz 5 sanıktan 2'sine 12 yıl 6 ay, 2'sine 8 yıl 4 ay, birine de 5 yıl hapis cezası verdi.

Geçen yıl 31 Ocak günü Kepez ilçesi Mazı Dağı konumunda kayınlık alanda meydana gelen olayda, lise öğrencisi S.D., birlikte eve gitmek için yola çıktığı Amina Sufiyeva (19) ile 3 kız arkadaşlarıyla karşılaştı. Kızların otomobille gezme teklifini S.D. ve Amina Sufiyeva, kabul etti. 5 kız, Mehmet Can Yörük'ün (22) kullandığı araca bindi. Grup Varsak'taki ormanlık alana gittiklerinde, Amina Sufiyeva S.D.'yi erkek arkadaşı Yasin Kamay (24) ile gayrimeşru ilişkisi olduğu iddiasıyla darp etti.

Bir süre sonra grup, aynı otomobille Konuksever Mahallesi'ndeki boş alana geçerek Yasin Kamay ile görüştü. Gruptakilerden şahıslardan bazıları Yasin Kamay'ın aracına binerek, iki otomobille Mazı Dağı konumundaki ormanlık alana giden grup, S.D.'yi darp etti. Şüpheliler, genç kızı yerde sürükleyip, dövdü. Ardından da parasını gasp etmeye çalıştı. Dakikalarca süren dayak olayını kameraya da kaydeden grup, S.D.'yi, şikayetçi olması halinde ailesine zarar vermekle tehdit etti.