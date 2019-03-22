Ormancılık Günü’nde halka 5 bin fidan dağıtıldı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, “21 Mart Dünya Ormancılık Günü” nedeniyle halka fidan ve bitki çayı dağıtımı yaptı.

Orman Bölge Müdürlüğünün bahçesine getirilen 5 bin karaçam ve sedir fidanı kısa sürede tükendi. Dağıtılan orman bitki çayları da büyük ilgi gördü.Fidan dağıtımına Bölge Müdürü Recep Temel de katılarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlardan aldıkları fidanı mutlaka toprakla buluşturmalarını isteyen Bölge Müdürü Recep Temel, Orman Fidanlığında 200’e yakın türde fidan bulunduğunu, isteyenlerin buradan alabileceğini söyledi. 21 Mart’ın anlamına da değinen Sayın Temel “ Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıcı olan 21 Mart’ı atalarımız yüzyıllardır Nevruz olarak kutlamış. Biz de Birleşmiş Milletler Kararı olarak bütün dünya ile birlikte “Ormancılık Günü” olarak kutluyoruz” dedi.