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Gündem Ormana yakın alandaki festival iptal edildi! 'Yasak' çığırtkanları yine yaygara kopardı
Gündem

Ormana yakın alandaki festival iptal edildi! 'Yasak' çığırtkanları yine yaygara kopardı

Kocaeli Valiliği, kentte 3 gün sürmesi planlanan Fullfest'in düzenleneceği alanın ormana yakın olması gerekçesi ile etkinliği iptal etti. Güvenlik riski sebebi ile alınan karardan sonra, muhalefete yakın medya, iktidarı "yasakçılık" suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 20:00:00 -
Ormana yakın alandaki festival iptal edildi! 'Yasak' çığırtkanları yine yaygara kopardı

 Yeniakit.com.tr 

Kocaeli’de Melek Mosso, Sagopa Kajmer, Uzi, Ozbi, Emir Can İğrek ve Can Ozan gibi isimlerin sahne alacağı Fullfest, valilik tarafından iptal edildi.

Kocaeli Valiliği festivalin düzenleneceği alanın ormana yakın olmasından dolayı kararın güvenlik tedbiri sebebi ile alındığını açıkladı.

10-12 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin iptal edilmesinden sonra, muhalefete yakın medya ise iktidarı yasakçılıkla suçladı.

FullFest'in organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, etkinliğinin yerinin değiştirildiği duyuruldu:

Kocaeli Valiliği tarafından, Kocaeli Orman Yangını Değerlendirme Komisyonu toplantısı ile Valilik makamının tespit ve değerlendirmeleri sonucu, 1 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında ormana bitişik ve yakın alanlarda yapılacak etkinlikler, yangın tehlikesi nedeni ile uygun olmadığından yapılacak kamp ve konaklama etkinlikleri yasaklanmıştır. Bu sebeple etkinliğimiz, 17-18-19 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Polonezköy Village Park’ta yapılacaktır. Yeni alanımız, Patagonya World’e 100 kilometre uzaklıktadır. Güncellenen sanatçı kadrosuyla festivalimizin hazırlıkları devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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