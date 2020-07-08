Orman zararlılarıyla mücadelede "komando böcekler" kullanılıyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında yetiştirilecek "Thanasimus Formicarius" adlı "komando böcekler", orman zararlılarıyla mücadele edecek.

Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda, çevreye zarar vermeyen, biyolojik mücadelede etkin kullanılan 12 bin 500 böcek yetiştirilip çeşitli bölgelerdeki ormanlık alanlara bırakılacak.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bartın, Karabük ve Zonguldak ormanlarında, her yıl yapılan taramalar sonucu, ağaçlara zarar veren göknar kabuk böceğiyle mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Laboratuvarın komando böcek üretimini her yıl yaptığını belirten Beyazlı, "Ormanlar her yıl personelce taranır ve görüldüğü yerlere bu yırtıcı bırakılır. Zararlının popülasyonunu minimuma indirerek zararlarını ortadan kaldırıyoruz. Geçen yıl 14 bin üretim yapılarak ormanlara salındı. Saldığımız yırtıcılar, ormana, biyolojisine uygun şekilde yerleştirilerek tekrar üreyip, çok daha üst sayılara ulaşarak zararlı kabuk böceğiyle mücadelesini sürdürüyor." diye konuştu.

Beyazlı, çiftçilerin ormandan önemli gelir elde ettiğine işaret ederek, biyolojik mücadelenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.