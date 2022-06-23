Orman yolları “sanat yapıları”yla buluşacak
Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 24, 26, 34, 35, 13-1 kod no’lu orman yollarında sanat yapıları yapım işi için ihale düzenleniyor. İş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 24, 26, 34, 35, 13-1 kod no’lu orman yollarında sanat yapıları yapımı için ihaleye çıkıldı.
Sanat yapıları Fethiye Orman İşletme Şefliği Hisarönü Mah. - Kırançağıl Mvk. ( 24 Kod’lu) Fethiye Orman İşletme Şefliği Kırançağıl Mah. - Kozağacı Mah. ( 026 Kod’lu) Fethiye Orman İşletme Şefliği Kabak Mah. - Ak Burun ( 034 Kod’lu) Fethiye Orman İşletme Şefliği Hisarönü Mah. - Kabak Mah. Yolu ( 35 Kod’lu) Fethiye Orman İşletme Şefliği 013 kod’lu yolun saplaması (13-1 Kod’lu) bölümlerinde 60 gün içinde yapılarak teslim edilecek.
İhale Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Kat-1 110 no’lu odada yapılacak. İhaleye son teklif 01.07.2022 - 14:00 ‘e kadar verilebilecek.
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