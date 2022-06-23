  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Orman yolları “sanat yapıları”yla buluşacak
Ekonomi

Orman yolları “sanat yapıları”yla buluşacak

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 24, 26, 34, 35, 13-1 kod no’lu orman yollarında sanat yapıları yapım işi için ihale düzenleniyor. İş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 14:38:00 -
Orman yolları "sanat yapıları"yla buluşacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 24, 26, 34, 35, 13-1 kod no’lu orman yollarında sanat yapıları yapımı için ihaleye çıkıldı.

Sanat yapıları Fethiye Orman İşletme Şefliği Hisarönü Mah. - Kırançağıl Mvk. ( 24 Kod’lu) Fethiye Orman İşletme Şefliği Kırançağıl Mah. - Kozağacı Mah. ( 026 Kod’lu) Fethiye Orman İşletme Şefliği Kabak Mah. - Ak Burun ( 034 Kod’lu) Fethiye Orman İşletme Şefliği Hisarönü Mah. - Kabak Mah. Yolu ( 35 Kod’lu) Fethiye Orman İşletme Şefliği 013 kod’lu yolun saplaması (13-1 Kod’lu) bölümlerinde 60 gün içinde yapılarak teslim edilecek.

İhale Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Kat-1 110 no’lu odada yapılacak. İhaleye son teklif 01.07.2022 - 14:00 ‘e kadar verilebilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23