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Gündem Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçildi
Gündem

Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçildi

Yeniakit Publisher
2024-08-18 19:15:00 -
Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Yurdun bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ederken; bir yandan da sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara yönelik faaliyetler sürüyor.

HEPSİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; bazı hesapların yangınlara ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini kaydetti. Yerlikaya, bu tür paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.
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"GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI"

Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir"

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