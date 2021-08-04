Orman yangınlarının arkasında Türkiye’yi dizayn etme hevesi var

Resul Ekrem Şahan - Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye genelinde 28 Temmuz’da başlayan orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin orman yangınları ile ilgili son 10 yıllık ortalamasına bakıldığında yıllık ortalama 2 bin 361 yangın meydana gelirken, son çıkan yangınların eşzamanlı olması sabotaj ihtimalini güçlendiriyor.

Farklı noktalarda aynı anda yangın çıkması doğal değil!

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, “Baktığımız zaman geçtiğimiz yıllara göre orman yangınlarında artış gözlenmektedir. Bu artışta tabii ki iklim değişikliğinin etkisi de var. İklim değişikliği sadece orman yangınlarını değil, sel felaketlerini de tetiklemiştir. Yıllara oranla baktığımız zaman orman yangınlarında, sel felaketlerinde ve ekstrem diğer hava olaylarında büyük artış var. Özellikle orman yangınlarında nem oranı çok düştüğü zaman yangınlar daha tehlikeli bir hal alıyor. Diğer taraftan kundaklama olup olmadığını devletimizin yetkili kurumları araştırıyor. Ancak baktığımız zaman bir anda ülkenin farklı noktalarında aynı anda yangınlar çıkması bana doğal gelmiyor” şeklinde konuştu.

Böyle geniş kapsamlı yangınları yaşamadık!

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise, “Yangınların 28 Temmuz itibariyle çıktığı günden beri ‘Kesinlikle bu bir sabotajdır. Bu sabotajı yapanlar PKK terör örgütü yalnız değildir. İkiz kardeşi FETÖ ile birlikte bu işi yapıyor. İkisi de uluslararası Türkiye düşmanı belirli güçler tarafından yönetiliyor’ diye bir kanaat belirttim. Bu da geçtiğimiz gün itibari ile kendilerini ‘Ateşin Çocukları’ diye ifade eden PKK’nın, iblisin, firavunun çocukları olduğunu bildiğimiz kişiler kabul ettiler. Dolayısıyla bu yangınlar tesadüf değildir. İklim değişikliği, küresel ısınma, iklim normallerinden üzerinde sıcaklığın olması yangınlarda etkilidir. Ama tamamen bu yangınlar, Türkiye’yi meşgul etme amacıyla dizayn ediliyor. Türkiye’nin orman yangınları ile ilgili son 10 yıllık ortalamasına bakıldığında yıllık ortalama 2 bin 361 yangın meydana gelir. Bu da yıllık 10 bin hektarlık alanı geçmez. Ortalama yıllık 9-10 bin hektarlık alan yanar. Yani böyle bir geniş kapsamlı yangının olduğu süreci son yıllarda pek yaşamadık” ifadelerini kullandı.

Ülke olarak uyanık olmamız lazım!

Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez de, “Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında orman yangınları var. Ama konu orman yangınları değil. Asıl konu sağcısıyla, solcusuyla bizim bir olup orman yangınlarına müdahale ediyor olmamızdır. Çıkan orman yangınları ile Türkiye’deki bazı çevreler harekete geçti. Bu şer odaklarına geçit vermememiz lazım. Yanan bizim akciğerlerimizdir. Marmaris’te birçok insanın evine ateş düştü. Antalya’da insanlar çok zor durumda. Bunca acıya rağmen hükümeti eleştirmek doğru değildir. Bu durumu kendi lehlerine çevirmek isteyen şer odakları hem içerden, hem de dışardan devletimize operasyon çekmeye çalışıyorlar. Ülke olarak uyanık olmalıyız” dedi.