Türkiye son on günde orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ormanlar, araziler, seralar, ahırlar ve evler küle döndü. Yangın sebebiyle evsiz kalan vatandaşlar, destek ödemelerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Orman yangınlarından zarar görenlere ne zaman ödeme yapılacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ,"Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir" dedi.

Evleri yananlar için ödemelerin bugün başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Konteyner konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Geçici yaşam konteynerleriyle vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılıyoruz. Elbette evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Şu ana kadar bin 52 kişiye, 25 milyon 753 bin lira ödendi. Paramız var, bu konuda hiçbir sıkıntı yok, değerlendirme ve ödeme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlarımızla tüm kurumlarımız temas halinde. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Geri kalanı da bu resmi işlemler bittikten sonra ödenecek. Zaten 10'ar bin lira herkese ödemiştik, kalan parayı da ödemiş olacağız. 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Valiliğimiz tarafından önemli bir kısmının ödemesi yapılacak. Tek tek iş yeri sahipleriyle Valiliğimizin başkanlığında oluşturduğumuz ekibimiz görüşüyor ve ödenecek miktarlar konusunda uzlaşılar sağlanıyor. Önemli bir miktarı bugün iş yeri sahiplerine ödemiş olacağız” dedi.