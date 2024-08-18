Orman yangınlarında yeni gelişme: Baba ile oğul yakalandı

Yatağan’da meydana gelen orman yangını ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Yava Mahallesi'nde yangının başladığı bölgede arı kovanları olduğunu belirledi.

İncelemelerini derinleştiren ekipler, yangının arıcıların arıların saldırganlaşmasını önlemek için kullandığı körükte yakılan ateşten çıktığını belirledi. Bunun üzerine bölgedeki arı kovanlarının sahibi olan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (37) gözaltına alındı.

Öte yandan Datça’daki orman yangını ile ilgili de çalışma yapan jandarma ekipleri, bölgede kasten yangın çıkardığı değerlendiren bir şahsa ‘dur’ ihtarında bulundu. Durmayıp dağlık araziye doğru kaçan şahsın peşine düşen ekipler, yabancı uyruklu 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Orman yangınları ile ilgili gözaltına alınan 3 şahsın sorgularının devam ettiği öğrenildi

Kaynak: İHA

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