Orman yangınlarında son durum

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bugün 9. gün. Birçok kişinin ve kurumun yangınları söndürmek için çaba sarfettiği yoğun mücadelede herkes seferber oldu.

15 yangın devam ediyor

İletişim Başkanlığı, yangınla mücadelede gelinen son noktayı ''Devletimiz ormanlarımız için seferber'' notuyla açıkladı.

Yangınların 9. gününde meydana gelen 187 orman yangınının 172'si kontrol altına alındı. Yangınlardan 15'inin de devam ettiği öğrenildi.

Söndürmede kullanılan uçak ve helikopter sayısı

Gün gün, rakam rakam ayrıntılı olarak paylaşılan tabloda söndürme çalışmaları için kullanılan uçak, helikopter ve personel sayısı şöyle:

▪️9 İHA

▪️16 uçak

▪️51 helikopter

▪️150 iş makinesi

▪️850 arazöz

▪️5.250 personel