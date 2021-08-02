Ege ve Akdeniz günlerdir yanıyor. Orman yangıları gerisinde büyük acılar bıraktı. Kimi köyler küle döndü, yangın sırasında yaşamlarını yitirenler oldu. Ağaçlar, hayvanlar yok oldu… Yangında evleri yananlar ise sigortadan faydalanma durumları olup olmadığını araştırıyor.

Orman yangınlarında evi yangınları sigorta karşılıyor mu? Sigorta orman yangınlarını kapsar mı?

Ege ve Akdeniz’de onlarca ev kullanılamaz hale geldi. Hasar tespit alışmaları halen sürüyor. Sigortadan eviniz ya da çiftliğiniz için para almak istiyorsanız; buna uygun poliçe yapmış olmanız gerekiyor. Yani evinizi sigortalattığınızda poliçenizde orman yangınlarından zarar görmesi halinde ödeme alacağınızın belirtilmiş olması gerekiyor.

DASK orman yangını için para öder mi?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) pek çok konutta bulunuyor. DASK zorunlu deprem sigortasıdır ve yalnızca deprem hasarını karşılar, orman yangınlarını kapsamaz.

Arabası yananların kaybını KASKO karşılar mı?

Aracınızın KASKO’su varsa; orman yangınından hasar gören aracınız için ödeme alabilirsiniz. Trafik sigortası ise orman yangınlarının araçlarda oluşturduğu hasarlar için bir ödeme yapmaz.