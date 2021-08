'Orman yangınları, yapay et ve Bill Gates'

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan orman yangınları maalesef etkisini devam ettiriyor. İlk olarak Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın hızla yayılarak çok geniş bir alanı etkisi altına aldı. Sonrasında ardı ardına orman yangınları haberleri gelmeye başladı. Antalya (Manavgat) yangınından sonra Mersin (Aydıncık ve Silifke), Adana, Osmaniye, Muğla illerimizde de yangınlar çok büyük can ve maddi kayıplara sebep oldu. Tabii ki şehit olan insanlarımızın yanı sıra binlerce bitki ve hayvan türleri de bu elim yangınlar sonucu hayatını kaybetti.



Yangınların çıktığı ilk andan itibaren devletimiz ve milletimiz el ele vererek büyük bir dayanışma içerisine girmiş ve yangınlara müdahale etmiştir. Devletimiz, yangınlarda evi zarar gören ailelere ve hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımıza maddi destek sağlayacağını yasal güvence altına almıştır. Yangınlardan en çok zarar gören Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye illerimiz “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmiştir. Yangınlarda maddi zarara uğrayan vatandaşlarımız müsterih olsunlar, ülkemiz büyük ve güçlü bir devlettir. Her zaman, iyi günde-kötü günde devletimiz vatandaşının yanındadır.



28 Temmuz 2021’de Antalya’da (Manavgat) başlayan yangınlar bu yazının yazıldığı tarih olan 3 Ağustos 2021 tarihinde bazı noktalarda hâlâ devam etmektedir. 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde toplam 138 noktada orman yangınları yaşanmış olup bunlardan 129 orman yangını kontrol altına alınarak söndürülmüştür. 9 noktadaki yangınlar maalesef devam etmektedir. Özellikle Antalya’nın Manavgat ve Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangınlar dehşet boyutlara ulaşarak ormanlarımızı yakmaya devam ediyor. İnşallah buradaki yangınlarda kısa zamanda söndürülür ve rahat bir nefes almış oluruz.



Peki bu orman yangınları neden çıktı? Biraz da bu sorunun cevaplarına bakalım. Şüphesiz yaz aylarında orman yangını riski daha yüksek olup sıcak ve kuru havanın da etkisiyle orman yangınları sıkça yaşanır. Ayrıca ormanlara bırakılan çöpler (kağıt ve cam parçaları) ile ormanlarda yapılan piknik ve mangal gibi aktivitelerde orman yangınlarına sebebiyet vermektedir. Üzülerek söylemek istiyorum ki bu konuda vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu duyarsız davranışlar sergileyerek doğamızın kirlenmesine sebep oluyorlar. Ormanlık ve piknik alanlarımızın büyük çoğunluğu çöplerden geçilmiyor. Rabbimizin biz kullarına vermiş olduğu bu güzel nimetlere gereken saygı ve özeni göstermiyoruz. Sonucunda da Rabbimizin verdiği nimetlere karşı şükürsüzlük ettiğimiz için yangın gibi musibetlerle karşılaşıyoruz. Bundan sonra yapmamız gerekenler ise çevremizi ve ormanlık alanlarımızı temiz tutarak nesl-i âtîye daha temiz ve daha yeşil bir ülke bırakmak olmalıdır.



Ülkemizdeki son orman yangınlarının müsebbiblerinden birisi de PKK terör örgütüne bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi”dir. PKK’ya bağlı sosyal medya hesaplarından Türkiye’deki yangınları “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” üstlenmiştir. Yıllardır masum sivil ve askerlerimizi katleden eli kanlı PKK terör örgütü şimdi de doğamızı katlederek ne kadar acımasız ve cani bir örgüt olduğunu bir kez daha göstermiştir. İnsanların, hayvanların ve ağaçların yanmasından zevk alanlar şüphesiz insan olamazlar. Rabbim, bütün zalimleri kahr-u perişan etsin. Vatanımızı, devletimizi ve milletimizi bela ve şerlerden muhafaza etsin. (Amin!)

Ormanlarımıza göz diken ve yakan “Yeni Dünya Düzeni”nin küreselci iblislerine de birkaç söz söylemek istiyorum. Bu iblisler dünya çapında birçok ülkede orman yangınları çıkartarak ülkeleri zor durumda bırakıp tarım ve hayvancılık gibi faaliyetleri sekteye uğratmak istemekteler. Özellikle doğal et yerine yapay et üretimini teşvik eden Bill Gates gibi girişimciler hayvancılık faaliyetlerinin bitmesini ve bunun yerine insanların sağlığını ve fıtratını bozacak olan yapay et endüstrisinin gelişmesi için dünya ülkelerinde faaliyet yürütmekteler. Bill Gates’in izlemek istediği yöntemi kısaca şöyle tarif edebilirim: Dünya çapında büyük orman yangınları çıkarılacak. Sonrasında dünya devasa orman alanlarını kaybedecek. Bunun sonucunda da tüm dünyada yağmurlar azalacak ve tarım ile hayvancılık sekteye uğrayacak. (Yağmurun azalması veya hiç yağması demek hayvanların otlatıldığı mera alanları ile tarımsal ürünlerin yok olması anlamına gelmektedir) Tarımsal üretim ile hayvan sayısı düşecek ve insanlar doğal ete ulaşamayacak.



İşte bu noktada Bill Gates’in yapay et endüstrisi devreye girecek. Sonuç olarak insanlar sağlığı bozan yapay etleri yerken Bill Gates’de servetine servet katmaya devam edecek.



İşte orman yangınlarının maalesef bir sebebi de budur. Bu son bölümü komplo teorisi olarak gören okuyucularımıza konuyu derinlemesine araştırmalarını istirham ediyorum. Eminim derinlemesine araştırma yapan okuyucularımız hakikati daha sarih bir şekilde göreceklerdir.



Selâm ve dua ile.