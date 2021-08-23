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Gündem Orman yangınına neden olduğu iddia edilmişti! Tedavi gördüğü hastanede öldü
Gündem

Orman yangınına neden olduğu iddia edilmişti! Tedavi gördüğü hastanede öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangına neden olduğu iddia edilen kişi, yanık tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 17:58:00 -
Orman yangınına neden olduğu iddia edilmişti! Tedavi gördüğü hastanede öldü

Antalya-Manavgat'taki orman yangına neden olduğu iddia edilen kişi, yanık tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan ve geniş bir alana yayılarak günlerce devam eden yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan H.G (58), vücudundaki yanıklar sebebi ile tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

H.G'nin yangın bölgesinden kaçmaya çalıştığı sırada alevlerin arasında kalarak vücudunun yüzde 80'inin yandığı iddia edildi.

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Yorumlar

Neron11

Cehennemde ebedi ateşte olasın.
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