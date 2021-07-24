Orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Osmaniye-Kadirli'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Koçlu köyü taş ocağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye müdahale için bir uçak, 3 helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin 3 saatlik çalışması soncu yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.