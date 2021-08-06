Orman yangını gece görüşlü kaç helikopter var? Gece kaç helikopter yangını söndürüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette." dedi. Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.

Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Erdoğan,”5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli.” dedi.

Orman yangını gece görüşlü kaç helikopter var?

Türkiye'ye orman yangınları ile mücadele kapsamında Ukrayna'da 5 yangın helikopter geldi. Ukrayna'dan gelen helikopterlerin diğer yangın helikopterlerinden 2 farklı özelliği bulunuyor. Helikopterler akşamları da yangınlara müdahale edebiliyor.

Helikopterlerin diğer bir farklı özelliği ise daha fazla su taşıma kapasitesine sahip olması. 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarını havalimanındaki son hazırlıklarını tamamladı. Gece görüş cihazlarına sahip helikopterler, bölgedeki yangınlara havadan müdahaleyi gece de sürdürecek.