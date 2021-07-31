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Gündem Orman yangını çıkaranlar tutuklandı mı? Yangınları çıkaranlar yakalandı mı?
Gündem

Orman yangını çıkaranlar tutuklandı mı? Yangınları çıkaranlar yakalandı mı?

Türkiye günlerdir ülkenin pek çok yerinde çıkan orman yangınları sebebiyle kahroluyor. Orman yangınları milyonların içini yakıyor. Bazı bölgelerde yangınlar kontrol altına alınırken bazı yerlerde çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar yangınların kimler tarafından çıkarıldığını, suçluların tutuklanıp tutuklanmadığını merak ediyor. Peki, orman yangılarını çıkaranlar bulundu mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 09:12:00 -
Orman yangını çıkaranlar tutuklandı mı? Yangınları çıkaranlar yakalandı mı?

Türkiye son birkaç gündür orman yangınlarıyla sarsılıyor. Ülkenin pek çok yerinde çıkan yangınlarda can ve mal kayıpları yaşandı. Doğanın hali ise yürekleri param parça etti. Peki, orman yangınlarını kim neden çıkardı?

Orman yangını çıkaranlar tutuklandı mı? Yangınları çıkaranlar yakalandı mı?

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydınlıkevleri Mahallesi'nde makilik alanda başlayıp zeytin ağaçlarına sıçrayan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmanın ardından Sakarya'dan Milas'a geldiği belirlenen şüpheli V.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Milas ilçesinde 29 Temmuz'da iki ayrı noktada çıkan yangında 80 hektarlık alan zarar görmüştü.

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