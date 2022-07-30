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Yerel Orman yangını büyümeden söndürüldü
Yerel

Orman yangını büyümeden söndürüldü

Denizli’nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 08:25:00 -
Orman yangını büyümeden söndürüldü

Babadağ ilçesi Taşdelen Mevkiinde meydana gelen yangında edinilen bilgilere göre; ormanlık alanda yükselen dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasının ardından vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine giden vatandaşlar, hızla büyüyen alevlere müdahale etti. Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, yangını ilerlemeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı.

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