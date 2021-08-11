Türkiye bir yandan yangınlar bir yandan da sellerle mücadele ediyor. Orman yangını bölgelerinde yaşayan vatandaşlar faturalarının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki, orman yangını bölgelerindeki faturalar ertelenecek mi?

Orman yangını bölgelerinde yaşayanların faturaları ertelendi mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris’te açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz. Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var. Yangından zarar gören her köye ve mahalleye özel entegre tarımsal kalkınma projeleri hazırlanıyor” dedi.

Bakan Dönme ise yangından etkilenenlerin elektrik faturalarının 3 ay ertelendiğini açıkladı.