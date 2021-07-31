Orman yangında evleri yananlara destek verilecek mi? Orman yangını bölgesinde kira yardımı olacak mı?

Son günlerde ülkemizde pek çok orman yangını yaşandı. Yangınlar sebebiyle pek çok ev, arazi zarar gördü. Bölgede yaşayanlar kendilerine bir destek sağlanıp sağlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yangın bölgesinde yaşayanlara maddi destek verilecek mi?

Orman yangında evleri yananlara destek verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak." dedi.