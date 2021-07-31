  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD terör ülkesi siyonist İsrail'e 3.4 milyar dolarlık helikopter satacak
Şanlıurfa Valisi'nden Tel Abyad'a ziyaret
Afganistan'ın sınır komşuları Özbekistan ve Tacikistan'dan ortak askeri tatbikat
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye her türlü yardıma hazırız"
Ekonomi Orman yangında evleri yananlara destek verilecek mi? Orman yangını bölgesinde kira yardımı olacak mı?
Ekonomi

Orman yangında evleri yananlara destek verilecek mi? Orman yangını bölgesinde kira yardımı olacak mı?

Orman yangınlarında hayvanları telef olanlara destek var mı? Son günlerde 98 ayrı orman yangını çıktı. Yangın sebebiyle evleri hasar gören, seraları kullanılamaz hale gelen gelenler kendilerine bir yardım sağlanıp sağlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, orman yangından etkilenenlere para yardımı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 16:54:00 -
Orman yangında evleri yananlara destek verilecek mi? Orman yangını bölgesinde kira yardımı olacak mı?

Son günlerde ülkemizde pek çok orman yangını yaşandı. Yangınlar sebebiyle pek çok ev, arazi zarar gördü. Bölgede yaşayanlar kendilerine bir destek sağlanıp sağlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yangın bölgesinde yaşayanlara maddi destek verilecek mi?

Orman yangında evleri yananlara destek verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak." dedi.

 

Bodrum orman yangını son durum
Bodrum orman yangını son durum

Gündem

Bodrum orman yangını son durum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay