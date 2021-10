Orman ve sahillerimiz atlı polislere emanet

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı atlı polis grup amirliği İstanbul’da 2018 yılında kuruldu. Şu an 3’ü kadın 9 atlı polisin görev yaptığı birlikte, süvari polisler çiftlikte hem atların eğitimleri hem de bakımlarıyla ilgileniyor. Dış ortamlara uyumunu sağlamak adına atlara sis ve ses bombalı ortamda eğitimler de veriliyor. Atlı Polis Grup Amirliğindeki manej (eğitim) alanında binicileriyle eğitim alan atlar, toplumsal olaylardaki çevresel etkilere alıştırılıyor. Devriyelerde, toplumsal olaylarda, eğitim ve gösteri amaçlı görevlerde yer alan atlı polis ekipleri, 7 dönüm üzerine kurulu Sultangazi Çiftliği’nde atlarını tımar ederek güne başlıyor. Kadın atlı polislerden 22 yaşındaki Merve Geyik, “İstanbul’da atlı denetim yaparken çok hoş tepkiler alıyoruz. Özellikle çocuklar bizi çok seviyorlar. Turistlerden de çok olumlu tepkiler geliyor” dedi. Bir diğer atlı kadın polis, 27 yaşındaki Seda Kesicioğlu da “Binicilik konusunda 4 ay eğitim aldıktan sonra görev yapmaya başladık. Sahillerde, ormanlarda, plajlarda, polislerin giremediği ve bizim atlarla girebileceğimiz her yerde şu an görev yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.