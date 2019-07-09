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Orman Mühendisleri Odasınca serbest meslek mensupluğu sınavı yapılacak

OMO tarafından orman, orman endüstri ve ağaç işleri endüstri mühendislerine yönelik serbest yeminli meslek mensupluğu ve serbest meslek mensupluğu sınavları gerçekleştirilecek

09 Temmuz 2019 Salı 08:46
Orman Mühendisleri Odasınca serbest meslek mensupluğu sınavı yapılacak

ANKARA (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasınca (OMO) serbest yeminli meslek mensupluğu ve serbest meslek mensupluğu sınavları yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, serbest yeminli meslek mensupluğu sınavına, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacak.

Serbest meslek mensupluğu sınavına ise bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensupları katılım sağlayabilecek.

Söz konusu sınavlar, 14 Eylül Cumartesi günü saat 09.30'da her uzmanlık alanında tek oturumda gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 08:46
  1. Orman Mühendisleri Odası
  2. serbest yeminli meslek mensupluğu

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